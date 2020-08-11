استنفار يوناني للرد على خروقات تركيا

المصدر: (أثينا - وكالات )

وضعت اليونان أسطولها البحري في جاهزية تامة للرد على أي استفزاز تركي بعد إرسال الحكومة التركية سفينة تنقيب جديدة تنتهك المياه الإقليمية اليونانية.

وأعلنت وزارة الخارجية اليونانية في ختام اجتماع طارئ للقوات المسلحة أن قرار أنقرة إرسال سفينة المسح الزلزالي «عروج ريس» يشكل «تصعيداً جديداً خطيراً» و«يثبت دور تركيا المزعزع للاستقرار». وأعلنت الحكومة اليونانية أن «القسم الأكبر من أسطولها على أهبة الاستعداد للانتشار عندما يكون الأمر ضرورياً».

وجاء إعلان تركيا عن أعمال التنقيب الجديدة بعد أن وقعت مصر واليونان اتفاقاً الخميس الماضي لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين في شرق المتوسط.

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