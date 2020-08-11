بالفيديو.. إطلاق نار في البيت الأبيض وترامب يغادر مؤتمراً صحفياً

المصدر: وكالات

قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نحو مفاجئ أمس الاثنين مؤتمراً صحافيّاً كان يعقده في البيت الأبيض، الذي تمّ إغلاقه فترةً وجيزة، قبل أن يعود الرئيس الأمريكي ليوضح أنّ عناصر الخدمة السرّية، المسؤولين عن حمايته، أطلقوا النار لتوّهم على مسلّح "خارج البيت الأبيض".

وقال ترامب إثر استئنافه مؤتمره الصحافي، إنّ "الشرطة أطلقت النار على أحدهم"، مضيفاً "المشتبه به في طريقه إلى المستشفى".

وردّاً على ما إذا كان المشتبه به مسلّحاً، أجاب الرئيس "بحسب ما فهمت، نعم".

وأضاف: إن إطلاق النار كان قريبا من حافة السور الخارجي للبيت الأبيض.

وتابع أنه لم يُصب أحد آخر في إطلاق النار. وأشاد برد فعل الخدمة السرية، وقال إن الجهاز سيحصل على مزيد من التفاصيل لاحقا.

ومضى يقول للصحفيين "ليس هناك تفاصيل- لقد اكتشفنا الأمر للتو".

ولم يرد بعد جهاز الخدمة السرية المكلف بحماية الرؤساء الأمريكيين والبيت الأبيض على أسئلة بخصوص الواقعة.

وأبلغ الرئيس الجمهوري الصحفيين بأنه نُقل إلى المكتب البيضاوي خارج غرفة الإفادة بعدما غادرها على عجل وسط حراسة جهاز الخدمة السرية التابع لوزارة الأمن الداخلي.

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