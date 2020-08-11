باكستان توقف العمل بـ "التباعد"

المصدر: رويترز

تدفق الباكستانيون على صالات الألعاب الرياضية وصالونات الحلاقة والمطاعم، التي فتحت أبوابها أمس الاثنين للمرة الأولى منذ خمسة أشهر بعد إغلاقها لوقف انتشار فيروس كورونا.

وسجلت الدولة الواقعة في جنوب آسيا أكثر من 280000 حالة إصابة بكوفيد-19 وما يقرب من 6100 حالة وفاة، لكنها شهدت تراجع الأعداد منذ يونيو، الذي شهد تسجيل 7800 حالة إصابة و118 حالة وفاة في يوم واحد.

وسجلت باكستان أول أمس الأحد 539 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة.

وكانت حالات الإصابة اليومية أقل من ألف حالة في الشهر الجاري.

وسمحت الحكومة باستئناف جزئي للأنشطة التجارية في مايو. ورغم إعادة فتح باقي الأعمال حثت الحكومة السكان على اتخاذ التدابير الاحتياطية ومن بينها استعمال الكمامات.

وفي العاصمة إسلام اباد عادت الحياة إلى طبيعتها.

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