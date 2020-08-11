أكثر من 20 مليون مصاب بكورونا في العالم

المصدر: وام

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حول العالم حاجز الـ 20 مليون حالة أمس، مع تسجيل الولايات المتحدة والبرازيل والهند أكثر من نصف الحالات المعروفة، وذلك وفق إحصاء لوكالة رويترز.

وقالت منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن إن هذا المرض التنفسي أصاب ما لا يقل عن أربعة أضعاف متوسط عدد الأشخاص الذين يصابون بأمراض الإنفلونزا الحادة سنويا.

في الوقت نفسه تجاوز عدد حالات الوفاة من كوفيد- 19 الحد الأعلى لعدد الوفيات جراء الإنفلونزا سنويا مسجلا أكثر من 728 ألف حالة وفاة.

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