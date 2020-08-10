مقتل 6 وإصابة 20 بانفجار قنبلة في باكستان

المصدر: د ب أ

صرح مسؤول باكستاني بأن ستة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 20 آخرون من جراء انفجار قنبلة اليوم جنوب غربي البلاد.

وانفجرت قنبلة كانت مزروعة على دراجة بخارية في قلب مدينة شامان، المتاخمة لإقليم قندهار بأفغانستان.

وقال المسؤول الأمني المحلي محمد إقبال إن "ما لا يقل عن ستة أشخاص لقوا حتفهم من جراء الانفجار وأصيب 20 آخرون".

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الانفجار.

وتصاعدت أعمال العنف التي ينفذها المسلحون والمتمردون أخيراً في أنحاء باكستان، وخاصة في إقليم بلوشستان المتاخم لأفغانستان وإيران، الذي يعد أكبر إقليم في البلاد وأكثرها اضطراباً.

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