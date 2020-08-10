وزير أمريكي: سنتيح للعالم أي لقاح كورونا نتوصل إليه

المصدر: رويترز

أكد وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار، اليوم، أن أي لقاح أو علاج تتوصل إليه الولايات المتحدة لمرض كوفيد-19 سيصبح متاحاً أمام بقية العالم فور تلبية احتياجات بلاده.

وهناك أكثر من 200 لقاح محتمل للمرض يجري تطويرها على مستوى العالم، بما في ذلك أكثر من 20 لقاحاً في مرحلة التجارب السريرية على البشر.

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوفير لقاح قبل نهاية العام برغم أن اللقاحات عادة تحتاج إلى عدة سنوات من التطوير والاختبار لضمان السلامة والفاعلية.

وقال عازار للصحفيين، أثناء زيارة لتايوان: "في مقدمة أولوياتنا بالطبع تطوير وإنتاج كمية كافية من اللقاحات والعلاجات الآمنة والفعالة التي توافق عليها إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية للاستخدام في الولايات المتحدة".

وأضاف: "لكننا نتوقع أن تكون لدينا القدرة، فور تلبية هذه الاحتياجات، أن نتيح هذه المنتجات في العالم وفقاً لعمليات توزيع تتسم بالعدل والمساواة سنتشاور بشأنها في المجتمع الدولي".

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