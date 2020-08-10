يسقط من شرفة منزله خلال مشاجرة عائلية

المصدر: البيان الإلكتروني

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب تركي غاضب سقط من شرفة منزله، في منطقة "كوتشوك تشكمجة" بمدينة إسطنبول.

وبحسب مواقع محلية، فإن الشخص يُدعى "تورغاي"، ويبلغ من العمر 33 عامًا، مشيرا إلى أنه سقط من شرفة منزله أثناء تشاجره مع أقاربه لسبب غير معروف.

وأظهر مقطع فيديو "تورغاي" وهو يصرخ غاضبا من شرفة منزله، حيث فقد توازنه خلال إلقائه بعض الممتلكات إلى الشارع، وسقط من الشرفة.

من جانبه، روى والد الشخص الذي سقط من الشرفة، "حسام الدين"، أن ابنه تشاجر مع عائلته حيث خرج من شقتها، ليبدأ تورغاي في إلقاء بعض الممتلكات من الشرفة.

وأضاف أثناء توثيق ابنتي لتصرفات شقيقها بكاميرا هاتفها المحمول، سقط "تورغاي" من الشرفة.

ونقل تورغاي في سيارة إسعاف إلى المستشفى حيث تم تشخيص إصابته بكسور عدة بكتفه وظهره وذراعه، ولكنه نجا من الموت.

ومع أن ما حدث كان في 25 يوليو الماضي، إلا أن الشرطة لم تفرج عن الفيديو الذي صوره الجار إلا حين خرج "تورغاي" من المستشفى متعافيا يوم الخميس الماضي، عندها أخذ المقطع طريقه الجمعة إلى "يوتيوب" وبقية مواقع التواصل الاجتماعي.

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