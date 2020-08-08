شركة شحن يابانية تعتذر عن تسرب نفطي قبالة سواحل موريشيوس

المصدر: د ب أ

اعتذرت الشركة المالكة لسفينة شحن يابانية يتسرب منها نفط قبالة سواحل موريشيوس عن التهديد الذي يشكله ذلك للبيئة، ووعدت ببذل قصارى جهودها لاحتواء التسرب.

وجاء في بيان أصدرته شركة ناجاشيكي شيبينج، اليوم: "نعتذر بشدة للأشخاص في موريشيوس والأشخاص المعنيين لأننا تسببنا في الكثير من المشاكل والمتاعب لهم".

وأضافت: "لحماية البيئة، سنبذل جهودنا لإزالة النفط المتسرب، وسحب النفط المتبقي في السفينة وتعويم السفينة بأمان، بالتنسيق مع موريشيوس والوكالات اليابانية ذات الصلة".

وكان رئيس وزراء موريشيوس، برافيند جوغنوت، أعلن حالة الطوارئ البيئية، أمس، في الوقت الذي تكافح فيه الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي لاحتواء تسرب نفطي.

وتسرب النفط من سفينة الشحن اليابانية (إم في واكاشيو) التي جنحت الشهر الماضي قبالة ساحل الجزيرة السياحية الشهيرة.

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