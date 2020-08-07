ألمانيا وفرنسا تنسحبان من محادثات إصلاح منظمة الصحة

المصدر: رويترز

قال ثلاثة مسؤولين لرويترز إن فرنسا وألمانيا انسحبتا من المحادثات حول إصلاح منظمة الصحة العالمية بسبب الإحباط من محاولات الولايات المتحدة قيادة المفاوضات، رغم قرارها الخروج من المنظمة.

تمثل الخطوة انتكاسة للرئيس دونالد ترامب في وقت كانت واشنطن، التي تتولى الرئاسة الدورية للدول الصناعية السبع الكبرى، تأمل فيه في إصدار خارطة طريق مشتركة لإصلاح شامل للمنظمة في سبتمبر أيلول، أي قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

كانت واشنطن قد أرسلت إخطارا مسبقا محددا بمدة عام لمنظمة الصحة العالمية في يوليو تموز بأنها ستنسحب مع انقضاء المدة المحددة بالإخطار بعد أن اتهم ترامب المنظمة، التي أنشئت لتحسين الأوضاع الصحية على مستوى العالم، بالقرب الزائد عن اللازم مع الصين وبأنها أساءت التعامل مع وباء كورونا المستجد.

وترفض المنظمة اتهامات ترامب. وتنتقد الحكومات الأوروبية أيضا منظمة الصحة العالمية، لكنها لم تذهب إلى المدى الذي ذهبت إليه الولايات المتحدة في انتقاداتها. وجاء قرار باريس وبرلين الانسحاب من المحادثات في أعقاب زيادة التوتر حول ما يصفه مسؤولو البلدين بأنه محاولات من جانب واشنطن لفرض هيمنتها على المفاوضات.

وقال مسؤول أوروبي كبير شارك في المحادثات "لا أحد يريد استدراجه إلى عملية إصلاح ويحصل على الخطوط العريضة لها من بلد خرج لتوه من المنظمة".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز