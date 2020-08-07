توقعات صادمة بشأن وفيات كورونا في الولايات المتحدة

المصدر: رويترز

توقع خبراء صحة بجامعة واشنطن الأمريكية، أمس الخميس، وفاة ما يصل إلى 300 ألف أمريكي بمرض كوفيد-19 بحلول، الأول من ديسمبر المقبل، لكنهم أشاروا إلى إمكانية إنقاذ حوالي 70 ألف شخص، في حال حرص الناس على ارتداء الكمامات.

وقال معهد القياسات الصحية والتقييم، في الجامعة، الذي أعلن عن هذه التقديرات إن الإصابات تتراجع في مراكز التفشي السابقة، في أريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا وتكساس، لكنها ترتفع في كولورادو وإيداهو وكنساس وكنتاكي وميسيسيبي وميسوري وأوهايو وأوكلاهوما وأوريغون وفرجينيا.

وقال كريستوفر موراي، مدير المعهد، إنه في ذروة المرض، كان هناك حرص على ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، ومع انخفاض الحالات "تخلى الناس عن حذرهم".

وأحصت الولايات المتحدة أكثر من ألفَي وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حصيلة يومية لم تسجل مثيلا لها منذ ثلاثة أشهر، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، الخميس، الساعة 20:30 (00:30 توقيت غرينتش).

وسجّلت البلاد، خلال يوم واحد 2060 وفاة جراء كورونا، فضلا عن أكثر من 58 ألف إصابة جديدة.

وآخر مرة سجّلت فيها الولايات المتحدة أكثر من ألفي وفاة جرّاء الفيروس في 24 ساعة كانت، في السابع من مايو.

وكان مسؤولون أمريكيون حذروا مؤخرا من انتشار المرض في مدن كبرى أخرى، إذا لم تحرص هذه المدن على اتباع إجراءات الوقاية.

وفيما تواصل شركات الأدوية تطوير لقاحات ضد الفيروس، توقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، توافر لقاح قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة، في الثالث من نوفمبر.

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