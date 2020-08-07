مصر تحظر دخول القادمين من الخارج بدون شهادة PCR

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، قرار بحظر دخول جميع القادمين لمصر سواء برا أو بحرا أو جوا من دون أن يكون القادم مصحوبا بما يفيد إجراء تحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبي قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول للأراضي المصرية.

وتضمن القرار أن يستثنى من هذا القرار السائحون العرب والأجانب القادمون بخطوط طيران مباشر لمطارات شرم الشيخ، الغردقة، طابا، مرسى علم، مطروح، على أن يحظر على جميع وسائل النقل سواء برا أو بحرا أو جوا نقل هؤلاء السائحين من محافظات جنوب سيناء لباقي محافظات الجمهورية من دون أن يكون مصحوبا بما يفيد تحليل pcr، بحسب وسائل إعلام مصرية.

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