منظمة الصحة: العالم قد يتعافى بوتيرة أسرع في هذه الحالة

المصدر: رويترز

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الخميس إن الانتعاش الاقتصادي في العالم قد يأتي بشكل أسرع في حالة توفير أي لقاح يتم التوصل إليه لمرض كوفيد-19 كسلعة عامة للجميع.

جاءت هذه التصريحات خلال حديثه في حلقة نقاشية عبر الإنترنت مع أعضاء منتدى أسبن للأمن في الولايات المتحدة، أدارتها شبكة (إن.بي.سي).

وقال تيدروس إن "مشاركة اللقاحات أو مشاركة أدوات أخرى (أمور) تساعد العالم في واقع الأمر على التعافي بشكل جماعي. يمكن أن يأتي التعافي الاقتصادي بوتيرة أسرع وقد تصبح الأضرار الناجمة عن كوفيد-19 أقل".

وأضاف، في إشارة إلى المنافسة والتزاحم بين الدول والباحثين الصيدلانيين على التوصل إلى لقاح فعال وطلب أكبر عدد ممكن من الجرعات مسبقا، "إضفاء النزعات القومية على اللقاح ليس شيئا طيبا، ولن يفيدنا".

وكان تيدروس قال يوم الاثنين الماضي إنه على الرغم من أن فيروس كورونا هو أكبر حالة طوارئ صحية منذ أوائل القرن العشرين، إلا أن السباق العالمي للحصول على لقاح "لم يسبق له مثيل".

وأضاف في المنتدى اليوم الخميس "يجب أن ننتهز هذه اللحظة للتجمع تحت (مظلة) وحدة وطنية وتضامن عالمي لوضع كوفيد-19 تحت السيطرة.. لن تكون أي دولة في مأمن إذا لم ننعم جميعا بالأمان".

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