الهند تسجل 52 ألفاً و509 إصابات جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء تسجيل 52 ألفا و509 حالات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي الحالات مليون و910 ألف و856 حالة.

ونقلت شبكة ان دي تي في عن وزارة الصحة القول إنه تم تسجيل 857 حالة وفاة، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الوفاة نتيجة الفيروس 39 ألف و795 حالة.

تجدر الإشارة إلى أن الهند هي ثالث دولة في العالم من حيث أعداد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل. كما أنها الخامسة من حيث أعداد الوفيات.

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