تسجيل 51603 إصابات جديدة بكورونا و1154 وفاة في البرازيل

المصدر: د ب أ

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل تسجيل 1154 حالة وفاة و51603 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن وزارة الصحة البرازيلية ليل الثلاثاء/الأربعاء أن عدد الإصابات الإجمالي بالفيروس في البرازيل ارتفع إلى مليونين و801921 حالة.

وأضافت الوزارة أن حصيلة وفيات الفيروس ارتفعت كذلك إلى 95819 حالة.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية في ترتيب الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا من حيث عدد الوفيات والإصابات خلف الولايات المتحدة.

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