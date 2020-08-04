هيئة علمية فرنسية: موجة ثانية لـ"كورونا" في الخريف أو الشتاء

المصدر: رويترز

أعلنت هيئة علمية بارزة في فرنسا أن من المرجّح بشدة حدوث موجة ثانية من عدوى فيروس كورونا المستجد في الخريف أو الشتاء، فيما تكافح البلاد لاحتواء زيادة ملحوظة في الإصابات الجديدة بمرض كوفيد-19 خلال الأسبوعين الماضيين.

وقالت اللجنة العلمية المختصة بالفيروس، في بيان نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة: "الوضع تحت السيطرة في فرنسا، لكنه غير مستقر مع زيادة انتشار الفيروس هذا الصيف. مستقبل الجائحة على المدى القصير هو مسؤولية الناس بالأساس".

وأضافت: "من المرجّح بشدة أن نشهد موجة وبائية ثانية هذا الخريف أو الشتاء".

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