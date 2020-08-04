البرازيل تسجّل أقل معدل ارتفاع يومي لإصابات كورونا منذ 8 يونيو

المصدر: د ب أ

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل بمقدار 16641 حالة مساء أمس الاثنين، لتصل إلى مليونين و750 ألف و318 حالة، بحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.

ويعد هذا أقل معدل ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ الثامن من يونيو.

ووفقا لوزارة الصحة، بلغت حالات التعافي حوالي 70% من إجمالي عدد حالات الإصابة بواقع مليون و912 ألفا و319 حالة، ووصل عدد الحالات النشطة إلى 743 ألفا و334 حالة.

وتم تسجيل 561 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19 ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 94665 حالة.

وأكدت البرازيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في 26 فبراير الماضي، وتحتل حاليًا المرتبة الثانية عالميا في عدد الإصابات والوفيات بسبب كورونا بعد الولايات المتحدة.

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