إصابات كورونا في فرنسا فوق الألف لليوم الخامس على التوالي

المصدر: رويترز

قالت وزارة الصحة الفرنسية أمس الاثنين إنها سجلت 3376 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأيام الثلاثة الماضية، مضيفة أن عدد الخاضعين للعلاج في وحدات الرعاية الفائقة عاود الارتفاع.

وظل متوسط الإصابات فوق الألف لليوم الخامس على التوالي، وذلك في أعلى معدل منذ العزل العام الذي استمر شهرين.

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة في فرنسا حتى الآن إلى 191295 بينما بلغت الوفيات 30294.

وبلغ عدد الخاضعين للعلاج من المرض بوحدات الرعاية الفائقة امس الاثنين 384 شخصا مقابل 371 يوم الجمعة، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع التي يعود فيها الرقم إلى الزيادة بعد التراجع على مدار 16 أسبوعا.

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