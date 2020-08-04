4 ملايين و649 ألف مصاب بكورونا في أمريكا

المصدر: رويترز

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها امس الاثنين إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ أربعة ملايين و649 ألفا و102 حالة، بزيادة 47576 حالة عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الضحايا زاد بواقع 469 وفاة ليصل الإجمالي إلى 154471.

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم أول أمس الأحد مقارنة بتقرير اليوم السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

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