إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 17.92 مليونا

المصدر: رويترز

أظهر أحدث إحصاء لرويترز اليوم الأحد أن أكثر من 17.92 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 684929 شخصا توفوا جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة أربعة ملايين و638859 حالة إصابة و 154925 حالة وفاة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 2 مليون و 707877 حالة إصابة و 93563 حالة وفاة.

وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة مليون و 750723 حالة إصابة و 37364 حالة وفاة.

وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 845443 حالة إصابة و 14058 حالة وفاة.

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