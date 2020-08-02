إصابات كورونا على مستوى العالم تتجاوز 17.71 مليون والوفيات 680146

المصدر: رويترز

أظهر أحدث إحصاء لرويترز اليوم السبت أن أكثر من 17.71 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 680146 شخصا توفوا جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول عام 2019 .

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 153888 حالة وفاة وأربعة ملايين و578778 حالة إصابة .

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 92475 حالة وفاة ومليوني و 662485 حالة إصابة.

وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 36511 حالة وفاة ومليون و 695988 حالة إصابة.

وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 13963 حالة وفاة و839981 حالة إصابة .

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