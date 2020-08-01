روسيا تطلق أول حملة تطعيم ضد "كورونا" أكتوبر المقبل

المصدر: د ب أ

تعتزم روسيا البدء في تطعيم المواطنين الروس ضد فيروس كورونا المستجد في الخريف المقبل.

وقال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، في تصريحات لوكالة أنباء تاس الحكومية أمس، في مدينة نيجني نوفجورود، إن تنفيذ الخطة الخاصة بالتطعيم سيبدأ في أكتوبر المقبل.

وأوضح أنه يتعين في البداية أن يتم تطعيم الأطباء والمعلمين، ثم تدريجياً ثم باقي السكان على نحو تدريجي، مضيفاً أن الاختبارات السريرية للقاح الذي تم تطويره في روسيا قد اكتملت الآن، وأن الموافقة عليها قيد الإعداد.

ولم يعطِ الوزير جدولاً زمنياً محدداً لبدء عملية التطعيم.

وكان قد تم أخيراً الحديث عن 10 أغسطس الجاري تاريخاً للبدء في تنفيذ الخطة.

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