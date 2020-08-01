كورونا يصيب أكثر من 17.46 مليون ويقتل 674935 حول العالم

المصدر: رويترز

أشار إحصاء لرويترز إلى أن أكثر من 17.46 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 674935 شخصا توفوا جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات في الصين في ديسمبر العام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 152429 حالة وفاة وأربعة ملايين و510793 حالة إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 91263 حالة وفاة ومليوني 610102 ‬حالة إصابة.

وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 35747 حالة وفاة ومليون 638870 حالة إصابة.

وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 13963 حالة وفاة و839981 حالة إصابة.

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