ارتفاع الإصابات بكورونا في أمريكا إلى حوالي 4.5 مليون

المصدر: رويترز

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الخميس إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى أربعة ملايين و405932 حالة بزيادة 65935 إصابة عن الإحصاء السابق لها.

وأضافت المراكز أن عدد الوفيات زاد 1417 حالة ليصل الإجمالي إلى 150283 شخصا.

وأعلنت المراكز عن هذا الإحصاء عند الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 29 يوليو، وكان الإحصاء السابق قد تم قبل ذلك بيوم.

ولا تعكس أرقام مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

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