إصابة السيدة الأولى في البرازيل بكورونا

المصدر: د ب أ

أظهرت نتائج الفحص إصابة السيدة الأولى في البرازيل ميشيل بولسونارو اليوم الخميس بكوفيد- 19، بعد خمسة أيام من إعلان الرئيس جاير بولسونارو أنه تعافى من المرض.

وقالت وزارة الإعلام البرازيلية: "إنها في صحة جيدة وستتبع جميع البروتوكولات المعمول بها".

وكانت نتيجة فحص جاير بولسونارو، الذي قلل من شأن الوباء ودافع عن إبقاء الاقتصاد مفتوحا، إيجابية لكوفيد- 19 قبل حوالي ثلاثة أسابيع.

ثم عمل الرئيس من مقر إقامته، لكنه شوهد أيضا يتحرك في المنطقة ويتحدث إلى أشخاص بدون وضع قناع وجه.

وأعلن يوم السبت الماضي أن نتيجة فحصه الأخير كانت سلبية.

وحضرت السيدة الأولى 38 عاما أمس الأربعاء فعالية مع الرئيس، وكانا يضعان قناع الوجه.

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