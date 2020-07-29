الاتحاد الأوروبي يشتري 30 ألف جرعة من عقار ريمديسيفير لعلاج حالات كورونا الخطرة

المصدر: د ب أ

وقعت المفوضية الأوروبية عقدا مع شركة "جيلياد" العملاقة الأمريكية للأدوية، بقضي بضمان الحصول على 30 ألف جرعة من عقار "ريمديسيفير" للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وعقار "ريمديسيفير" هو أول عقار يحصل على موافقة الاتحاد الأوروبي لعلاج الحالات الشديدة لمرض كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا.

وأعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء أنه العقد البالغ قيمته 63 مليون يورو (74 مليون دولار) سيتم دفعه بأموال طارئة من الميزانية المشتركة للاتحاد الأوروبي.

ووصفت ستيلا كيرياكيديس، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الصحة تلك الخطوة بأنها "خطوة مهمة أخرى في معركتنا للتغلب على هذا المرض" قائلة إنه سيتم التوقيع على العقد بين المفوضية والشركة يوم الاثنين المقبل.

وتابعت المفوضية أنه اعتبارا من أغسطس المقبل، فإن العقار سيكون متاحا في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

ولا تزال فعالية العلاج غير واضحة، حيث تظهر الدراسات نتائج مختلفة.

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