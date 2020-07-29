بريطانيا تتعاقد على شراء 60 مليون جرعة من لقاح كورونا

المصدر: د ب أ

كثفت الحكومة البريطانية تحركاتها لضمان حصول البلاد على كميات كافية من اللقاحات التي يجري تطويرها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ووقعت اتفاقا مع شركتي جلاكسو سميث كلاين البريطانية وسانوفي الفرنسية للحصول على ما يصل إلى 60 مليون جرعة من اللقاح الذي يجري اختباره حاليا.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم الأربعاء عن شركة سانوفي قولها اليوم الأربعاء إن الشركتين تجريان أيضا محادثات لبيع اللقاح إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات عالمية.

وقال مصدر مطلع إن سانوفي وجلاكسو بحثتا الاتفاق الذي تقدر قيمته بنحو 500 مليون جنيه إسترليني (646 مليون دولار) مع الحكومة البريطانية.

كانت الحكومة البريطانية قد وقعت في الأسبوع الماضي عقدا لشراء نحو 60 مليون جرعة من اللقاح الذي تطوره شركتا فايزر الأمريكية وبيونتك الألمانية.

كما تعاقدت على شراء اللقاح الذي تطوره جامعة اوكسفورد وشركة استرا زينيكا للحصول 30 مليون جرعة منه في أيلول/سبتمبر المقبل، كجزء من اتفاق يتضمن توفير 100 مليون جرعة.

وبالاتفاق مع سانوفي وجلاكسو تكون بريطانيا قد تعاقدت على الحصول على نحو 250 مليون جرعة من مختلف اللقاحات التي يجري تطويرها لوقاية سكانها البالغ عددهم 66 مليون نسمة من كورونا المستجد.

وذكرت بلومبيرغ أن الدول قد تحتاج إلى كميات كبيرة من هذه اللقاحات لأنه لم يتضح حتى الآن مدى فاعليات كل هذه اللقاحات وقد يحتاج الأمر إلى تكرار التطعيم حتى يصبح اللقاح فعالا.

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