الصين تسجل أعلى عدد إصابات بكورونا منذ منتصف أبريل

المصدر: رويترز

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء إن البلاد سجلت 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي أمس، وذلك أعلى عدد إصابات منذ أكثر من ثلاثة أشهر ونصف الشهر.

وذكرت اللجنة في بيان أن من بين الإصابات 89 في منطقة شينجيانغ بأقصى غرب البلاد، وإصابة واحدة في بكين، وثلاث حالات لقادمين من الخارج.

كما سجلت الصين 27 حالة دون أعراض، نزولا من 34 حالة في اليوم السابق.

وحتى أمس الثلاثاء بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين 84060 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز