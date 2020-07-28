فلوريدا تسجل زيادة يومية قياسية في وفيات كورونا

المصدر: رويترز

قالت إدارة الصحة في ولاية فلوريدا الأمريكية إن الولاية سجلت اليوم "الثلاثاء" زيادة يومية قياسية في وفيات فيروس كورونا بوفاة 191 من السكان بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وسجلت فلوريدا أيضا 9230 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في الولاية إلى أكثر من 440 ألف إصابة وهو ثاني أكبر عدد من الإصابات بعد ولاية كاليفورنيا.

وارتفع عدد حالات الوفاة في فلوريدا إلى 6240 حالة وهو تاسع أكبر عدد من الوفيات في البلاد طبقا لإحصاء رويترز.

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