وفاة رئيس وزراء بربادوس السابق أوين آرثر

المصدر: د ب أ

توفي رئيس وزراء بربادوس الأطول خدمة، أوين آرثر، عن عمر ناهز 70 عاما.

وذكرت حكومة البلاد أن آرثر توفي أمس الاثنين، وأعلنت عن حداد لمدة ثلاثة أيام.

ولم يتم الإعلان عن سبب الوفاة، إلا أن وسائل إعلام أفادت بأن آرثر نقل إلى المستشفى بسبب مشاكل في القلب الأسبوع الماضي.

وعمل آرثر رئيسا لوزراء المستعمرة البريطانية السابقة في منطقة الكاريبي من العام 1994 إلى 2008.

وأكدت رئيسة الوزراء الحالية، ميا موتلي، في بيان على نجاح آرثر في الحد من البطالة وتعزيز السوق المشتركة لمجموعة الكاريبي.

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