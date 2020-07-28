إصابات كورونا تتجاوز 4.2 مليون في أمريكا

المصدر: رويترز

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الاثنين إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ أربعة ملايين و225 ألفا و687 حالة، بزيادة 61795 حالة عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الضحايا زاد بواقع 564 وفاة ليصل الإجمالي إلى 146546.

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 26 يوليو، مقارنة بالتقرير السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

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