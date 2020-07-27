هونغ كونغ تحظر ارتياد المطاعم بسبب موجة جديدة لـ"كورونا"

المصدر: د ب أ

حظرت هونغ كونغ، اليوم، تناول الطعام في المطاعم، وسط موجة ثالثة من تفشي فيروس كورونا تسببت في مئات من حالات الإصابة الجديدة.

وأفادت قناة "ناو.تي.في" التلفزيونية في هونغ كونغ بأن الإجراءات الجديدة، التي أقرها المجلس التنفيذي في اجتماع استثنائي، تفرض أيضاً ارتداء أقنعة الوجه في جميع الأماكن العامة، سواء في الأماكن المفتوحة أو المغلقة.

وسوف تدخل الإجراءات حيز التنفيذ بعد غدٍ الأربعاء.

وأفادت صحيفة "مينج باو" بأن هونغ كونغ سجلت ما يقرب من 140 حالة إصابة جديدة بكورونا اليوم ، وحالة الوفاة العشرين المرتبطة بالفيروس.

وكان هذا هو اليوم السادس على التوالي الذي يشهد تسجيل أعداد إصابات جديدة تزيد على 100 حالة في هونغ كونغ، التي تمت الإشادة بها سابقاً لإبقائها على أعداد حالات الإصابة بالفيروس تحت السيطرة.

وألقى خبراء الصحة باللوم في عودة ظهور كورونا على مجموعة من الثغرات التي شهدت إعفاء الآلاف من أفراد الطواقم البحرية والجوية والمسافرين من رجال الأعمال من البر الرئيس للصين من الفحص والحجر الصحي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز