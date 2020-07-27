ماكرون يعيّن مستشاره السابق وزير دولة للشؤون الأوروبية

المصدر: د ب أ

عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستشاره السابق كليمنت بيون في منصب وزير دولة للشؤون الأوروبية في تعديل وزاري أعلنه قصر الإليزيه مساء أمس الأحد.

وأصدر ماكرون قرارا بتعيين 11 وزير دولة جديد، ليكمل تشكيل الحكومة الجديد بعد تعيين جان كاستكس من يمين الوسط كرئيس للوزراء في وقت سابق من هذا الشهر.

لم يشغل بيون منصبًا عامًا أبدًا، لكنه كان قد نصح ماكرون سابقا بشأن قضايا السياسة الأوروبية والدولية، ويقال إنه أدار الخيوط من وراء الكواليس في مؤتمرات قمة الاتحاد الأوروبي وفي مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وجاء بيون في هذا المنصب خلفا لأميلي دي مونتشالين.

يتعرض ماكرون لضغوط لأن حزبه "الجمهورية إلى الأمام" تعرض لهزيمة شديدة في الانتخابات المحلية منذ حوالي شهر.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع مجلس الوزراء المقبل يوم الأربعاء.

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