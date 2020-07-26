أمريكا تسجل 1145 وفاة وأكثر من 74 ألف إصابة جديدة بكورونا

المصدر: رويترز

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها السبت إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ أربعة ملايين و99 ألفا و310 حالات بزيادة 74818 حالة عن الإحصاء السابق.

وأضافت المراكز الأمريكية أن عدد الضحايا زاد بواقع 1145 وفاة ليصل الإجمالي إلى 145013.

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 24 يوليو مقارنة بالتقرير السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.

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