بريطانيا تنصح بعدم السفر إلى إسبانيا بسبب كوفيد-19

المصدر: رويترز

طلبت بريطانيا من مواطنيها تجنب السفر، إلا في حالات الضرورة، إلى بر إسبانيا الرئيسي بسبب خطر الإصابة بكوفيد-19، وقالت إن أي شخص يصل من البر الرئيسي أو الجزر الإسبانية سيحتاج إلى عزلة ذاتية لمدة 14 يوما عند عودته.

وقالت وزارة الخارجية "تنصح وزارة الخارجية بعدم السفر إلى بر إسبانيا الرئيسي إلا للضرورة. وهذا لا يشمل جزر الكناري أو جزر البليار (الإسبانية) إذ أن هذه النصيحة (المتعلقة) بالسفر تستند إلى الخطر على المسافر الفرد، كما أن معدلات الإصابة بكوفيد هناك أقل من (نظيراتها) في بر إسبانيا الرئيسي".

وأضافت الوزارة أنه يتعين على البريطانيين الموجودين بالفعل في إسبانيا اتباع القواعد الصحية المحلية والعودة إلى الوطن حسب مواعيدهم المعتادة، ثم عزل أنفسهم عند العودة.

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