جندي يقاضي وزارة الدفاع الألمانية بسبب إصابة

المصدر: د ب أ

حرّك جندي ألماني دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع الألمانية، مطالباً إياها بالتعويض عقب إصابته في عينه اليمنى بطلق ناري خلال أحد التدريبات.

وقال متحدث باسم محكمة مدينة بون الألمانية، اليوم، إن الجندي (38 عاماً) يطالب بتعويض قيمته 150 ألف يورو، على الأقل.

وترجع الحادثة إلى عام 2018 خلال تدريب على حرب المدن في ولاية براندنبورغ حيث كان الجندي يعمل مدرباً.

ويتهم الجندي من أطلق النار بعدم الامتثال للوائح الرسمية.

وفي المقابل، تقول وزارة الدفاع إن الجندي نفسه دخل منطقة إطلاق النار دون وقف التمرين مسبقاً.

ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 28 أكتوبر المقبل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز