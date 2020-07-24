ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في إقليم شينجيانغ الصيني

المصدر: رويترز

قالت لجنة الصحة العامة اليوم الجمعة إن الصين سجلت 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم 23 يوليو، مقارنة مع 22 حالة قبلها بيوم.

ووفقا لبيان من اللجنة، فمن بين الإصابات الجديدة، كانت 13 حالة في إقليم شينجيانغ في أقصى غرب البلاد.

كما سجلت البلاد 43 حالة لم تظهر عليها أعراض المرض، مقارنة مع 31 قبلها بيوم.

وقالت السلطات الصحية إن العدد الإجمالي للإصابات حتى أمس الخميس بلغ 83750 حالة، بينما ظل عدد الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس عند 4634.

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