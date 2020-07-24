أكثر من 4 ملايين إصابة مؤكدة بكورونا في أمريكا

المصدر: د ب أ

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في الولايات المتحدة أمس الخميس، إلى أكثر من 4 ملايين حالة مؤكدة، مما يعكس حجم الارتفاع الأخير في عدد الإصابات، ويشير إلى أن البلاد أبعد ما تكون عن احتواء الجائحة.

ووفقاً لحصيلة أجرتها جامعة جونز هوبكنز، شهدت الولايات المتحدة حالات وفاة أكثر بكثير من أية دولة أخرى، حيث بلغ إجمالي عدد الوفيات أكثر من 800ر143 شخص بسبب "كوفيد-19".

وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها هذا الأسبوع أن العدد الفعلي للعدوى من المحتمل أن يكون أعلى بما بين ضعفين و13 مرة من الرقم المعلن عنه.

ويتزايد عدد الحالات في الولايات الجنوبية والغربية، بما في ذلك فلوريدا وتكساس وكاليفورنيا، التي سجلت أول أمس الأربعاء رقما قياسيا من الإصابات اليومية الجديدة وتجاوزت ولاية نيويورك التي سجلت أكبر عدد من الحالات المؤكدة.

ودفع الرئيس دونالد ترامب بأن الارتفاع الكبير في الحالات كان نتيجة للتوسع في إجراء اختبارات الكشف عن كورونا، ولكن مستويات الإصابة تظل مرتفعة أيضاً في ولايات متعددة.

كما أن أعداد حالات التعافي اليومية والوفيات، التي يقول الخبراء إنها أقل من الاتجاه السائد، آخذة في الازدياد أيضاً.

وقد تم تسجيل ما بين 60 إلى 77 ألف حالة جديدة يومياً في الأسبوعين الماضيين في جميع أنحاء البلاد. وقد تم الإبلاغ عن أكثر من ألف حالة وفاة يومي الثلاثاء والأربعاء.

وكانت ولاية كاليفورنيا سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة، بواقع 421 ألفا و286 حالة، بزيادة نسبتها 9ر2% خلال 24 ساعة.

وشهدت ولاية آلاسكا زيادة حالات الإصابة بنسبة 4ر4% خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي الحالات إلى 2131 حالة.

كما سجلت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 169 حالة وفاة.

وذكرت جامعة جونز هوبكنز أنه تم تسجيل أكثر من 3ر15 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم، وتوفى أكثر من 800ر625 شخص.

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