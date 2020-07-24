بوليفيا ترجىء الانتخابات العامة بسبب كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت سلطة الانتخابات في بوليفيا أمس الخميس أن البلاد قررت تأجيل الانتخابات العامة حتى 18 أكتوبر، في ظل عدم وجود أي مؤشر على انحسار تفشي فيروس كورونا في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية "أيه بي آي" عن المحكمة العليا للانتخابات القول إنه ستكون هناك "ظروف" أفضل في 18 أكتوبر مقارنة بيوم 6 سبتمبر، وهو اليوم المقرر في الأساس لإجراء عملية الاقتراع.

وتزايدت الدعوات إلى تأجيل الانتخابات، حيث من المتوقع أن تشهد الجائحة طفرة جديدة بين يوليو وسبتمبر.

وأعلنت بوليفيا أول أمس الأربعاء وصول حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 64 ألفا و135، بزيادة 1778 خلال 24 ساعة، بالإضافة إلى 2328 حالة وفاة.

وأثبتت نتائج الفحوص أن الرئيسة المؤقتة جانين أنييز أصيبت وما يقرب من ثلث أعضاء حكومتها بمرض "كوفيد-19 "، في الوقت الذي يتعرض فيه النظام الصحي في البلاد وكذلك عمليات دفن الموتى لضغوط كبيرة.

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