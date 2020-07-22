دراسة جديدة تحدد مدة تمتع متعافي كورونا بمناعة ضد الفيروس

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

قال كبير علماء الأوبئة في السويد إنه من المرجح أن يتمتع المتعافون من الفيروس التاجي بمناعة ضد المرض لمدة ستة أشهر.

وذكر الدكتور أندرس تيجنيل، الذي دعا لعدم تطبيق الحجر والإغلاق منذ بداية تفشي الوباء، إنه لم يجد أدلة على إصابة الأشخاص مرتين منذ بداية الوباء في ديسمبر 2019.

ويعتقد أنه حتى لو لم يطور أحد الناجين أجسامًا مضادة فإن الخلايا المناعية تتذكر كيفية محاربة الفيروس وستعمل على حماية الجسم.

وأظهرت الدراسة أن الأجسام المضادة ليست الوحيدة التي تلعب دورا في اكتساب المناعة ضد كوفيد 19 ، وإنما الخلايا التائية تلعب أيضًا دورًا مهمًا.

ومن المأمول أن توفر الخلايا التائية، التي تستهدف وتدمر الخلايا المصابة، حماية طويلة الأمد قد تصل لسنوات عديدة.

وأعلن الدكتو تيجنيل تفاصيل الدراسة في مؤتمر صحفي في ستوكهولم أمس، حسبما ذكرت صحيفة التلغراف، حيث قال: "إن نسبة احتمال إصابة مريض كوفيد بالفيروس مرة أخرى أونقله للعدوى إلى أشخاص آخرين قد تصل إلى الصفر."

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز