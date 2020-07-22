تجدّد القتال بين أرمينيا وأذربيجان

المصدر: د ب أ

أعلن الجيش الأرميني ليل الثلاثاء/الأربعاء أنه رد على هجوم من جانب القوات الخاصة الأذربيجانية على الحدود الشمالية بين البلدين.

وكان القتال بين الدولتين المتجاورتين قد هدأ خلال الأيام القليلة الماضية منذ اندلاع أعمال عنف في 12 يوليو واستمرت عدة أيام.

ومع ذلك، ذكر الجيش الأرميني عبر تويتر أن قتالا اندلع مجددا الساعة 22:30 مساء بالتوقيت المحلي (1830 بتوقيت غرينتش) أمس الثلاثاء عندما حاولت القوات الخاصة الأذربيجانية مهاجمة موقع يسمى "أنفاخ".

وسبق لأرمينيا وأذربيجان أن خاضتا حربا على منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها في نهاية ثمانينيات ومطلع تسعينيات القرن الماضي مع تحولهما إلى دولتين مستقلتين في خضم تفكك الاتحاد السوفيتي السابق، وقتل في هذه الحرب نحو 30 ألف شخص.

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