إصابات كورونا تتجاوز 15 مليوناً في العالم والمتوفون يتخطون 618 ألفاً

المصدر: د ب أ

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 15 مليونا و71 ألفا و24 حالة حتى مساء أمس الثلاثاء، حسب موقع وورلد ميترز المتتبع للحالة الوبائية.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى 618 ألفا و265 شخصا.

وبحسب الموقع، ارتفع عدد المتعافين إلى 9 ملايين و100 ألف و991 شخصا.

وبلغ عدد الحالات النشطة خمسة ملايين و351 ألفا و768 شخصا.

وتصدرت الولايات المتحدة عدد الإصابات بأربعة ملايين و23 ألفا و947 شخصا، ووفيات بلغ عددها 144 ألفا و888 شخصا.

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