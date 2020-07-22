ترامب: أزمة كورونا في أمريكا "ستسوء حتماً قبل أن تتحسّن"

المصدر: أ ف ب

أقرّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء في أول مؤتمر صحافي يعقده منذ نهاية أبريل حول فيروس كورونا المستجدّ، الذي يطلق عليه اسم "الفيروس الصيني"، بمدى فداحة جائحة كوفيد-19 في الولايات المتّحدة، معتبراً أنّ الأزمة "ستسوء حتماً قبل أن تتحسّن".

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض إن أزمة كوفيد-19 "ستسوء حتماً، للأسف، قبل أن تتحسّن. أنا لا أحبّ أن أقول ذلك لكن هذه هي الحقيقة".

وأضاف "بعض المناطق في بلدنا تبلي بلا حسناً جداً. وهناك مناطق أخرى أداؤها أقلّ جودة".

ودعا الرئيس الأمريكي "الجميع" إلى وضع كمامات عندما يتعذّر عليهم احترام قواعد التباعد الاجتماعي.

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