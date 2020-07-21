البيت الأبيض: ترامب يعلن "أخباراً سارة" خلال إفادات صحفية حول كورونا

المصدر: رويترز

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت ألأبيض كايلي ماكناني إن الرئيس دونالد ترامب سيركز عندما يستأنف الإفادات الصحفية عن فيروس كورونا اليوم الثلاثاء على إنجازاته والتطورات الإيجابية المتعلقة بالعلاج واللقاحات.

وقالت ماكناني لقناة فوكس نيوز التلفزيونية إن الإفادات الصحفية "قد تكون يومية" وستعقد عادة في الساعة الخامسة أو السادسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (21.00 أو 22.00 بتوقيت غرينتش).

وفي الوقت الذي بدأ فيه فيروس كورونا ينتشر في الولايات المتحدة في الربيع حشد ترامب في أحيان كثيرة في غرفة الصحافة خبراء يقودون المعركة ضد المرض وأمضى ساعات في الإجابة عن الأسئلة والتعبير عن أفكاره حول كيفية علاج حالات الإصابة. وخفت الإفادات هذا الصيف.

وقالت ماكناني إن ترامب يعتزم عندما يعود إلى المنصة للحديث عن فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 140 ألف أمريكي "تلقي الأسئلة في هذه (الإفادات) وإعلان الكثير من الأنباء السارة عن العلاج واللقاحات وسبل المضي قدما بشأن هذا الفيروس وإبراز استجابتنا التاريخية أيضا".

وفي وقت سابق اليوم قالت قناة سي.إن.إن التلفزيونية الإخبارية إنه ليس واضحا ما إذا كان الدكتور أنتوني فاوتشي والدكتورة ديبورا بيركس المسؤولان في فريق العمل الذي يتصدى للمرض واللذان صارا على كل لسان خلال إفادات الربيع سيحضران إفادة اليوم.

ومايك بنس نائب الرئيس الذي يقود فريق العمل على سفر. ويوشك الكونغرس حاليا على مناقشة مشروع قانون آخر لتحفيف آثار فيروس كورونا ومد يد العون في مواجهة الجائحة وتخفيف الآلام الاقتصادية التي تسببت فيها.

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