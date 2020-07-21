واشنطن: اختراق صيني لأبحاث لقاح "كورونا"

المصدر: رويترز

اتهمت وزارة العدل الأمريكية صينيين اثنين باختراق إلكتروني عبر الإنترنت لمتعاقدين في مجال الدفاع وباحثين في مكافحة مرض كوفيد-19 وشركات أخرى حول العالم.

وفي وثائق للمحكمة نُشرت اليوم، قالت السلطات الأمريكية إن الصينيين لي شياو يو ودونغ جيا تشي شاركا في حملة للتجسس عبر الإنترنت على مدى عدة سنوات، لسرقة تصميمات أسلحة ومعلومات عن أدوية وشفرة المصدر لبرمجيات إلكترونية ومعلومات أخرى.

وتزعم عريضة الاتهام أن متسللين إلكترونيين يعملون من 2014 حتى 2020 حاولوا أخيراً سرقة أبحاث متعلقة بمرض السرطان.

ولم تردّ السفارة الصينية في واشنطن بعد على رسالة تطلب التعليق.

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