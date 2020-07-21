بعد ووهان ثم بكين.. كورونا يعرج إلى شينجيانغ في الصين

المصدر: رويترز

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الثلاثاء تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 20 يوليو، انخفاضا من 22 حالة قبل يوم.

وقالت اللجنة إن من بين الإصابات الجديدة هناك ثماني حالات في إقليم شينجيانغ بأقصى غرب الصين. وكانت الحالات الثلاث الأخرى لأشخاص قادمين من الخارج.

وسجلت الصين ست حالات جديدة بلا أعراض نزولا من 13 قبل يوم.

وقالت اللجنة الوطنية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين بلغت 83693 حالة حتى أمس الاثنين. وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.

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