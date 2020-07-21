محادثات بريطانية/أمريكية اليوم في لندن

المصدر: د ب أ

وصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى المملكة المتحدة لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وذكرت وكالة برس أسوسيشن البريطانية أنه من المتوقع أن تتصدر القضايا المرتبطة بالصين جدول أعمال المحادثات عندما يلتقي بومبيو مع جونسون أثناء القمة المقررة في داونينج ستريت اليوم الثلاثاء.

وأضافت أنه من المقرر أيضا أن يعقد بومبيو بعد ذلك اجتماعا مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب.

وكتب بومبيو على تويتر: "أمر عظيم أن أعود إلى لندن لإعادة تأكيد العلاقة الخاصة التي نتبادلها مع أقرب حليف لنا".

وأضاف: "أتطلع إلى لقاء بوريس جونسون ودومينيك راب بينما نتعامل مع أكثر القضايا العالمية الملحة في مكافحة كوفيد -19 ومعالجة تحدياتنا الأمنية المشتركة".

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