الأمم المتحدة تدعو أذربيجان وأرمينيا إلى ضبط النفس

المصدر: رويترز

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أذربيجان وأرمينيا، اليوم، على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، بعد اشتباك على الحدود بين البلدين السوفيتين السابقين.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفاني دوجاريك إن "الأمين العام يتابع بقلق كبير التوتر الراهن بين أذربيجان وأرمينيا. إنه يدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس، لأن نشوب صراع شامل بين البلدين سيكون كارثياً".

وتخوض الدولتان الجارتان صراعاً منذ أمد على إقليم ناجورنو-قرة باغ في أذربيجان.

لكن أحدث تصعيد بينهما سببه منطقة تافوش شمال شرقي أرمينيا، على بعد نحو 300 كيلومتر عن الإقليم.

وحثت روسيا، التي لها قاعدة عسكرية في أرمينيا، الجانبين على وقف إطلاق النار وضبط النفس، وقال الكرملين إن موسكو مستعدة للوساطة.

ويتزايد القلق الدولي بسبب تهديد الاستقرار في منطقة تمثل ممراً لخطوط الأنابيب التي تنقل النفط والغاز من بحر قزوين إلى الأسواق العالمية.

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