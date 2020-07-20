قلق شديد من سرعة انتشار "كورونا" في إفريقيا

المصدر: د ب أ

حذر مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية، اليوم، من أن دول إفريقيا بحاجة إلى مساعدة عاجلة لبناء أنظمتها الصحية، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد بوتيرة سريعة في دول الصحراء الأفريقية خلال الأيام الأخيرة.

وقال مايك ريان، مدير العمليات العاجلة بالمنظمة، إنه بالرغم من أن عدد حالات الإصابة بالفيروس في العديد من دول إفريقيا ما زال منخفضاً، إلا أن وتيرة انتشار الجائحة كانت مرتفعة للغاية في الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن نسبة الزيادة في عدد الإصابات في ناميبيا بلغت 69%، وفي بوتسوانا 66%، وفي زامبيا 57%.

وأضاف راين: "أشعر بقلق بالغ في الوقت الحالي، لأننا نشهد بداية تسارع المرض في إفريقيا، ولا بد أن نأخذ هذه المسألة بجدية بالغة".

يُذكر أن دولة جنوب إفريقيا هي أكثر دول القارة السمراء تضررا من جائحة كورونا حيث زاد عدد الإصابات في البلاد عن 360 ألف حالة، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من خمسة آلاف حالة.

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