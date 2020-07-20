يحرق نفسه أمام البرلمان السويسري

المصدر: رويترز

أضرم متظاهر النار في نفسه أمام مبنى البرلمان السويسري في برن، اليوم، بعد تظاهرة مناهضة لسياسة اللجوء في البلاد.

وأكدت الشرطة وقوع حادث في بوندسبلاتز حيث أصيب رجل بحروق ونُقل إلى المستشفى.

وقال متحدث باسم الشرطة: "يبدو أن هذا الرجل تسبب في إصابة نفسه، لكن هذا شيء سننظر فيه".

وأضاف أن إصابات الرجل، الذي لم تحدد هويته، لا تشكّل خطراً على حياته.

وتم استدعاء المسعفين وخدمات الإطفاء والشرطة إلى المنطقة بعد الحادث الذي وقع في نحو الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي اليوم.

وفي سويسرا، حيث يشكّل الرعايا الأجانب وحاملو الجنسية 38%من 8.6 ملايين نسمة، أصبحت الهجرة واللجوء موضوعات مثيرة للجدل.

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