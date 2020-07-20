ثالث وزير برازيلي يصاب بـ"كورونا"

المصدر: رويترز

أعلن أونيكس لورينزوني، وزير المواطنة البرازيلي، اليوم، أن نتائج الفحوص التي أجريت له جاءت إيجابية للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح بذلك ثالث وزير في الحكومة يصاب بالمرض.

وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو قد أصيب أيضاً بـ"كورونا" هذا الشهر بعد إصابته بالحمى.

وقال لورينزوني، على حسابه على "تويتر"، إنه بدأ يشعر بالأعراض يوم الخميس وخضع للفحص يوم الجمعة.

وأضاف أنه يتلقى علاجاً بمزيج من العقاقير تشمل هيدروكسي كلوروكين، وأن حالته تظهر نتيجة لذلك "آثاراً إيجابية".

ويتناول بولسونارو أيضاً هيدروكسي كلوروكين، وهو دواء للملاريا دافع الرئيس فترة طويلة عن فوائد استخدامه لعلاج كوفيد-19 وينسب إليه الفضل في عدم اشتداد أعراض المرض عليه.

وأعلنت البرازيل حتى أمس الأحد تسجيل مليونين و98389 إصابة بالمرض وما يقرب من 80 ألف وفاة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز